Berchem Ste-Agathe: les noms des membres du collège échevinal sont désormais connus

La commune de Berchem Sainte-Agathe a communiqué jeudi les noms des membres pressentis du futur collège échevinal qui sera installé dans quelques semaines.

Dans cette commune de quelque 25.000 habitants située au nord-ouest de la capitale, la Liste du Bourgmestre Joël Riguelle est sortie en tête du scrutin du 14 octobre, emportant 8 sièges (sur 25) devant le MR (7), le PS-sp.a+ (5) et Ecolo-Groen (4).

Les formations Liste du Bourgmestre Riguelle (LBR), PS-Spa+, et Ecolo/Groen ont conclu un accord de législature.

Le bourgmestre sortant, Joël Riguelle, rempile. Il aura comme compétences essentielles, les Affaires générales et juridiques, la Police et la Prévention, les Finances, l'Urbanisme, la tutelle sur le CPAS, l'Etat civil, la Population, et les Cultes.

Le premier échevin, sera Yonnec Polet (PS-sp.a) qui sera chargé des Affaires sociales, de la Cohésion sociale, de l'Enseignement francophone, de la Jeunesse francophone, du Développement économique.

Les autres échevins seront:

- Katia Van Den Broucke (Ecolo-Groen; e.a. Transition écologique, Participation, Diversités et Egalité, PMR, Culture et jeunesse néerlandophone);

- Saïd Chibani (LBR; Travaux publics, Parcs, Propreté publique, les Sports, ...);

- Ali Bel-Housseine (PS-sp.a+; Emploi; Logement; Régie foncière; Patrimoine);

- Thibault Wauthier (Ecolo-Groen; Mobilité, Culture; Commerce; Nouvelles énergies);

- Agnès Vanden Bremt (LBR; Familles, Seniors, Santé et de l'Instruction publiques);

- Sabrina Djerroud (PS-sp.a; Petite enfance, Festivités, Nouvelles technologies et Bien-être des animaux;

Jean-François Culot (LBR) sera proposé comme Président du CPAS. Marc Hermans (LBR) reprendra le mandat à mi-législature.

Christian Lamouline (LBR) sera proposé comme président du conseil communal qui sera installé le samedi 1er décembre.

Le budget 2019, le plan triennal et la déclaration de politique générale sont annoncés pour le début 2019.