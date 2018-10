Berchem-Sainte-Agathe: le tassement prévisible de la liste du Bourgmestre Riguelle est confirmé

Le dépouillement est à présent terminé à Berchem-Sainte-Agathe et les résultats complets confirment le recul de la liste emmenée par le bourgmestre Joël Riguelle qui obtient 26,96 % des voix, en baisse de 4,39 % et perd 2 sièges par rapport au scrutin de 2012. Un recul prévisible en raison de la défection de l'ex-échevin CD&V, Vincent Riga passé à l'Open-VLD en cours de législature. La liste libérale Open MR arrive d'ailleurs en deuxième position avec 22,58 % des suffrages exprimés. Il est suivi du PS-sp-a+, qui gagne plus de 5 % pour atteindre un score 18,25%. Ecolo-Groen réalise également un très bon résultat avec 14,73 % des suffrages (+ 3% par rapport à 2012) et gagne un siège.

"La liste Open-MR a bien scoré, peut-être pas suffisamment pour renverser la liste du Bourgmestre", a commenté Michaël Vander Mynsbrugge (Open-MR) au micro de BX1. "Actuellement nous sommes toujours en négociations. Apparemment, ça ne se présente pas trop bien pour nous car nous n'avons pas reçu de coup de fil de la part du PS qui joue un peu le rôle de négociateur au niveau du parti."