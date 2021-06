Berchem-Sainte-Agathe : beaucoup de projets mais pas encore de décision pour le Hoogveld

C’est un terrain rare et précieux ! Cinq hectares et demi de prairies, longtemps louées à un agriculteur qui y faisait paître ses vaches. Mais l’exploitant n’est plus là et de la présence des vaches, il ne reste qu’un abri en partie effondré. Que va devenir le Hoogveld ? La question se pose depuis plusieurs années et le propriétaire (le CPAS de Bruxelles) doit trancher. Pas question ici de promotion immobilière, mais ce vaste espace vert, actuellement recouvert de boutons d’or, pourrait offrir bien plus aux habitants qu’une prairie en partie clôturée.

Philippe Carbonnez habite le quartier. Il est aussi l’une des chevilles ouvrières du Collectif Hoogveld. Depuis 2016, ce groupe de riverains s’est mobilisé autour des initiatives citoyennes et durables que le terrain a su inspirer. Potagers individuels, verger collectif, zone de détente et zone professionnelle dédiée à l’agriculture urbaine. Il y en a pour tous les goûts. Pourtant en ce mois de juin postcovid, Philippe est perplexe : "Depuis plus de quatre ans, nous faisons des démarches mais jusqu’ici rien ne bouge. Les contacts avec l’ancienne Présidente du CPAS semblaient prometteurs mais depuis son départ au fédéral (ndlr : Karine Lalieux est devenue ministre des Pensions et de l’Intégration sociale en novembre 2020), nous sommes sans nouvelle".

A la commune de Berchem-Sainte-Agathe aussi on s’impatiente. L’échevine de la Transition, Katia Van den Broucke. "Ce terrain pourrait être valorisé. L’une des écoles de la commune dispose d’une section horticulture et ils ont besoin de terres pour les travaux pratiques. Mais c’est impossible, pour tous ces projets, nous avons bien sûr besoin de l’accord du propriétaire".

Raphaël Wathelet exploite actuellement un terrain à Overijse. Ce maraîcher traverse chaque jour Bruxelles pour y soigner ses tomates et autres légumes de saison. Lui aussi est candidat à l’occupation du Hoogveld. "Pas tout le terrain, mais une parcelle que nous pourrions développer en autocueillette. Cela aurait du sens pour le quartier et les gens qui y vivent". D’autant que la qualité de la terre est excellente, précise-t-il. Et un terrain de cette taille, c’est rare à Bruxelles. Rare et précieux, surtout à l’heure où le gouvernement régional veut promouvoir l’agriculture locale.

Le CPAS de Bruxelles, que nous avons bien sûr contacté, n’enterre toutefois pas tous ces projets. Mais pour le moment aucune date précise n’est avancée. "Le dossier est toujours à l’étude. Nous sommes à la recherche des meilleurs partenaires possibles", nous précise sa porte-parole.