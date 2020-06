Berchem-Sainte-Agathe : après 16 ans de mayorat, Joël Riguelle cèdera son siège en septembre

Le bourgmestre de Berchem Sainte-Agathe, Joël Riguelle (cdH), démissionnera de son mandat à la tête de la commune à partir du 1er septembre prochain, a-t-il annoncé lundi soir, à l'issue du conseil communal de cette localité de l'ouest de Bruxelles.

Agé de 65 ans, M. Riguelle n'avait pas fait de secret, à l'issue du dernier scrutin, de sa volonté de renoncer à cette fonction à mi-mandat. Des raisons familiales, personnelles, et médicales l'ont poussé à anticiper quelque peu ce moment, a-t-il expliqué devant le conseil communal.

Evoquant près de 32 années de présence au conseil communal dont six comme échevin et seize comme bourgmestre, Joël Riguelle a remercié les citoyens pour leur confiance ainsi que toutes les équipes politiques et les collaborateurs parlementaires et communaux pour le chemin parcouru ensemble ainsi que le bilan de ces années d'engagement partagé.

Christian Lamouline comme successeur

Au tableau des réalisations communales, il a évoqué le Plan Communal de Développement qui a permis "un développement équilibré de la 'commune entre ville et nature' mais aussi la création du Centre Culturel francophone Le Fourquet; la création du Centre de Revalidation Valida; l'achat du domaine de la Banque Nationale devenu 'BSports'; la co-création d'une école secondaire francophone; de nouvelles places de crèches et une nouvelle école primaire francophone; un projet de nouvelle école néerlandophone; ..."

Le bourgmestre et ex-député régional Riguelle a enfin invité les Berchemois à faire confiance à l'équipe en place et à son successeur annoncé, Christian Lamouline, pour poursuivre la mise en œuvre du projet initié par la majorité suite aux dernières élections.

Ancien chef de cabinet à la Ville de Bruxelles, et ensuite du ministre régional Benoît Cerexhe, Christian Lamouline est actuellement Secrétaire général de l'Administration Régionale.