Berchem-Sainte-Agathe: 100 euros minimum en cash pour les couples fêtant leurs 50 ans de mariage et plus

Cette prime n'est pas neuve mais elle est certainement méconnue et rare. Depuis dix ans, à Berchem-Sainte-Agathe, dans le Nord-Ouest de la Région bruxelloise, une prime est octroyée aux couples célébrant leurs 50 ans de mariage et plus. Pour les noces d'or, les jubilaires qui ont brillé par leur fidélité reçoivent 100 euros en cash. Pour 60 ans de mariage (diamant), c'est 150 euros et 200 euros pour 65 ans (brillant). Pour les 70, 75 et 80 ans de mariage, la prime est fixée à chaque fois à 250 euros. Celle-ci est cumulable.

A l'origine, Berchem-Sainte-Agathe offrait deux fauteuils aux jubilaires. "Et puis nous avons offert d'autres cadeaux mais c'était toujours particulier ou malvenu", se souvient Joël Riguelle (cdH), bourgmestre. "Ensuite, nous avons offert des chèques. Et enfin, une somme d'argent en cash que les personnes peuvent retirer auprès de la caisse communale."

Aspects social et économique

Cette prime revêt, on l'a compris, un caractère social. Les couples âgés sont pensionnés et disposent de plus faibles revenus. Cette prime est donc la bienvenue financièrement. Mais elle pourrait bientôt à nouveau évoluer. "Tout d'abord", souligne le mayeur, "il y a la volonté de mettre en valeur des couples qui ont réussi un tour de force. Vivre ensemble pendant 50 ans, ce n'est pas une mince affaire. C'est une reconnaissance de la communauté à titre d'exemple en quelque sorte. Mais à l'avenir, nous souhaitons transformer cet argent cash en bons d'achats à valoir auprès des commerçants locaux, afin de soutenir par la même occasion le commerce local."