Benoît Bouchez, photoreporter depuis 30 ans : les photographes font partie des oubliés de la crise

Photographe, une des professions touchées de plein fouet par la crise actuelle. En particulier les photographes spécialisés dans les mariages et fêtes familiales mais aussi les photoreporters privés de reportages. Benoît Bouchez fait partie de la seconde catégorie. Cet habitant de Cambron-Saint-Vincent immortalise depuis 30 ans de grands événements culturels et sportifs : "je suis photographe de concerts et de festivals comme Wechter, Dour, les Ardentes, tout ça est annulé pour le moment… Et puis dans ce qui est sport, on a eu trois matches de basket depuis le début de l’année et en formule 1, je n’ai pas pu m’accréditer pour les manches de championnat du monde" explique ce professionnel de la photo. Annulés aussi, les reportages de voyages programmés, notamment en Irlande.