Ben-Ahin: quand la pompe à essence distribue du diesel

Du carburant diesel versé dans la mauvaise cuve d'une station de la marque Q8 : l'incident peu courant s'est produit ce matin à Ben Ahin, près de Huy. Au moins une trentaine d'automobilistes ont rempli leur réservoir avec du diesel plutôt qu'avec de l'essence. Résultat : des voitures immobilisées après quelques kilomètres. C'est la mésaventure notamment par cet automobiliste immobilisé sur place. "J'ai fait le plein de ma Renault, 95 essence, à 2-3 km d'ici et le moteur s'est arrêté." Et il s'est rendu compte ne pas être le seul: "J'ai appris que je n'étais pas la première voiture dépannée aujourd'hui, visiblement à cause d'une erreur de carburant. Sur les réseaux sociaux de Huy, on parle d'une erreur de carburant", raconte-t-il.

La direction du groupe Q8 reconnaît les faits et mène une enquête interne pour découvrir les causes de cet incident plutôt rare. Q8 s'engage par ailleurs à rembourser tous les frais et les réparations aux véhicules touchés. Toute personne concernée peut appeler le numéro 03.241.33.00