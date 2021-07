Beloeil : des stages pour découvrir la vie gallo-romaine à l’archéosite

Durant tout l’été, l’archéosite d’Aubechies-Beloeil propose toute une série de stages plutôt originaux. Une dizaine d’activités variées pourront être effectuées.

Le site retrace 5000 ans d’histoire entre le néolithique et la période romaine et c’est justement sur cette thématique que les stages sont imaginés. En outre, les enfants de 6 à 12 ans pourront s’essayer à la chasse préhistorique, se glisser dans la peau d’un légionnaire romain ou encore réaliser des fouilles archéologiques. "L’objectif de nos stages, c’est bien sûr d’occuper les enfants lorsque les parents travaillent, mais ce n’est pas tout. Nous voulons apporter une plus-value éducative. A la fin de la semaine de stage, les enfants auront appris plein de nouvelles choses", explique Justine Ducastel, la porte-parole.

Des stages ludiques

En ce sens, les enfants sont encadrés par une équipe de bénévoles passionnés. Certains, comme Anais Dieu, sont professeurs d’histoire dans la vie de tous les jours. Un bon moyen, pour cette enseignante, de partager une passion avec les plus jeunes. "Ici, ce que j’apprécie, c’est que je peux transmettre des choses que j’aime vraiment et qui ne sont pas inscrites dans le programme scolaire. Les enfants que j’encadre sont encore jeunes, ils ne voient pas cela en primaire. Lorsqu’ils arriveront en secondaire, ils auront déjà certaines connaissances", ajoute l’enseignante.

Cette semaine, c’est un stage qui s’intéresse à la vie des femmes durant la période romaine. Six jeunes filles se sont inscrites. Certaines, comme Jade, étaient déjà présentes l’an passé. "Je suis venue avec ma copine cette fois-ci, on s’amuse bien", explique-t-elle. Cet après-midi-là, les enfants ont découvert les loisirs auxquels s’adonnaient les enfants romains. Sana s’essaye à une sorte de "puissance 5" antique. "C’est plutôt simple. Nous avons des pièces en terre cuite et nous devons les déplacer d’une case sur un damier. Le but, c’est d’avoir nos 5 pièces alignées. J’aime beaucoup", ajoute la petite fille. Il reste encore des places pour les prochaines semaines, toutes les infos se trouvent sur www.archeosite.be