Beloeil: des élèves de primaire taguent leur cour de récré

Initier aux graffiti des élèves de 5e et 6e primaire : cela peut surprendre ! A l’école de Thumaide, un graffeur professionnel initie les enfants à sa discipline. Et c’est le coup de foudre chez ces jeunes de 11-12 ans. Ça change aussi… De la préparation au CEB !

Chacun sa couleur, et sa bombe. Ils ont 100 mètres carrés de mur à recouvrir. En appliquant les consignes du pro, Gauthier alias "Amtyone". Originaire de Tournai, il graffe depuis 25 ans. "Et depuis une vingtaine d’années, je vais dans des écoles, pour faire connaître ma discipline". Les murs de l’école ont été divisés en différentes zones. Sur chaque parcelle, un numéro, associé à une couleur. "C’est comme du coloriage, en fait. Il faut remplir les espaces". Remplir, oui! Mais attention : pas n’importe comment...

Beloeil : des élèves taguent la cour de récré - © C Legrand

C’est l’école qui finance l’activité, grâce au profit de petites ventes, réalisées tout au long de l’année. "Sans l’adhésion des parents, ce ne serait pas possible de faire ça ! insiste Madame Valérie. "En fait, nous avions déjà un projet sur la cour de récré, qui a été divisée en différentes zones, la zone de jeu, la zone calme, etc. On a décidé d’aller plus loin, pour habiller les murs de l’école. Et le résultat est… Wouah ! Magnifique. J’ai hâte de voir la fin".