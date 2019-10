Belgrade: un agresseur cite ses victimes à comparaître

Le parquet de Namur a requis ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Namur une peine de 2 ans de prison et une amende pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité à l'encontre d'un prévenu qui avait violenté un couple et son fils. Le prévenu, qui avait reçu un coup dans la bagarre, citait pour sa part les parties civiles à comparaître.

Le 29 avril 2017, un couple et son fils rentrent d'un mariage. A Belgrade, Jean (prénom d'emprunt), déboule subitement à pied devant le véhicule, manquant de se faire renverser. Le fils de la famille ouvre sa vitre et lui demande d'être, à l'avenir, plus prudent, avant d'aller se garer chez lui, quelques dizaines de mètres plus loin. Jean monte dans une voiture, et, accompagné de plusieurs amis, retrouve les passagers du véhicule.

Le père de famille est jeté au sol, ses lunettes sont brisées et il est frappé. Il souffrira d'une fracture de la mâchoire. Le fils défend son père et frappe Jean. Heureusement pour les victimes, la scène est filmée par un témoin.

Lors de l'instruction d'audience, Jean prétend être victime et dit s'être défendu après avoir été frappé en premier. Des déclarations qu'il maintient suite à la projection de la vidéo de la scène à l'audience. Jean a aussi cité directement à comparaître devant le tribunal la famille agressée, s'estimant victime.

Pour le substitut Gaublomme, la réaction du fils de la famille est typiquement de la légitime défense, il demande donc l'acquittement pour le coup porté à Jean. Deux ans de prison et une amende sont requis à l'encontre du prévenu

L'avocate de la famille namuroise réclame 1.000 euros de dommages pour la mère et le fils et 2.000 euros pour la papa, qui a souffert d'une facture de la mâchoire.

Jugement le 26 novembre.