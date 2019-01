Belgique-Loisirs: la direction veut licencier 39 des 148 membres de son personnel

Lundi après-midi, un conseil d’entreprise extraordinaire s'est tenu chez Belgique Loisirs, à Ath, où se trouve le siège social. La direction a annoncé son intention de licencier 39 personnes sur les 148 travailleurs de l’entreprise. La procédure Renault démarre immédiatement.

La société a également fait part de son intention de faire appel à un médiateur du tribunal de commerce de Tournai pour essayer de trouver des pistes pour relancer l’activité.

La prochaine réunion est planifiée jeudi à 16h30.

Belgique Loisirs propose des abonnements de livres. Des commerciaux sont chargés de recruter des clients devant les enseignes ou via des centres d'appels. Les magasins de Belgique Loisirs sont situés à Bruxelles (une enseigne) et en Wallonie (Tournai, Ath, Mons, La Louvière, Charleroi, Namur, Liège, Verviers et Arlon).