En raison de l’évolution de la situation sanitaire du COVID-19 et étant donné que le personnel pédagogique, d'accueil et d'entretien travaille en effectif réduit, l’ensemble des implantations scolaires communales de Beloeil, Basècles, Grandglise, Stambruges et Thumaide resteront fermées ces jeudi 29 et vendredi 30 octobre annonce la commune sur son site.

Le communiqué précise qu'il n’y aura pas de garderie durant ces deux journées et qu'un contact personnel a été pris avec chaque parent.