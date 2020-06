Bebat et Bruxelles Environnement recherchent 9 millions de piles usagées

Bebat et Bruxelles Environnement lancent lundi une campagne de collecte à grande échelle de piles usagées. Les ménages bruxellois, dont les deux organismes estiment qu’ils possèdent en moyenne jusqu’à 18 piles usagées, sont invités à s’en délester auprès d’un point de collecte Bebat entre le 15 juin et le 15 juillet.

"Nous avons tous des piles usagées qui traînent dans un tiroir ou une armoire", explique la directrice marketing, opérations et innovation chez Bebat, Nele Peeters. "C’est pourquoi nous lançons une véritable campagne 'Avis de recherche' pour encourager les Bruxellois à (les) rapporter."

L’année dernière, l’initiative avait rencontré un franc succès en permettant la collecte de près de 32 tonnes de piles et batteries.

Les piles usagées contiennent des matières premières précieuses telles que le cobalt et le nickel, qui peuvent être réutilisées pour de nombreuses applications comme des montures de lunettes ou des smartphones.

Avec cette campagne, Bebat et Bruxelles Environnement veulent encourager le recyclage du plus grand nombre possible de ces matières premières afin de ne pas les perdre et contribuer ainsi à l’économie circulaire.

Les initiateurs espèrent récupérer neuf millions de piles usagées, via les nombreux points de collecte bruxellois, recensés sur le site web bebat.be ou via l’application Recycle.