Beauvechain : la station de baguage d'oiseaux migrateurs ouverte au public à Nodebais

Le baguage des oiseaux s’effectue en Belgique depuis 1927. C’est l’Institut royal des Sciences naturelles qui est compétent en la matière. L’objectif principal de baguer est de surveiller et d’étudier les populations d’oiseaux sauvages. Il existe dans notre pays une cinquantaine de stations. L’une d’elles se trouve en Brabant wallon dans la commune de Beauvechain. Elle est située dans la réserve naturelle du Grand Brou à Nodebais. Et elle est ouverte au public durant la dernière quinzaine du mois d’août. Nous avons suivi un groupe de curieux lors d’une animation de découverte.

Voici des rousserolles, une des espèces présentes chez nous et en Europe - © Mathieu Baugniet

Une zone humide de plus d'un hectare

C’est un paradis, perdu, en bordure de champs. La réserve, attenante à une zone de retenue d’eau, est un véritable havre de paix pour la flore et surtout la faune. Plus de 100 mille oiseaux de 120 espèces différentes ont été étudiés, marqués et relâchés ici en 20 ans.

Vincent Bulteau, conseiller en Environnement à Beauvechain, est un ornithologue passionné. Il reçoit régulièrement des groupes d’une dizaine de curieux. "Je montre un petit peu tout ce qu’on peut observer sur le site pendant que l’autre équipe travaille réellement d’un point de vue scientifique" nous explique-t-il. "Moi, je prends plusieurs petits oiseaux. Je les décris et j’explique de quelles espèces ils sont. Puis, on les relâche avec les visiteurs. L’objectif est de regarder chaque espèce qui a été capturé via des filets sans blesser. Une vingtaine d’oiseaux différents a été attrapé ce matin".