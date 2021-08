Beaumont : un abattoir local pourrait voir le jour

La fermeture récente de l’abattoir de Charleroi a été un coup de massue pour les éleveurs de la Botte du Hainaut. Pour eux, il n’y a désormais pas d’autre choix que de s’orienter vers les abattoirs d’Ath, Ciney ou Rochefort. Un changement imposé qui a un coût comme l’explique Vincent Vandromme, à la tête d’un élevage de Bleue Mixte, à Boussu-Lez-Walcourt : "bien entendu, ce sont des trajets beaucoup plus longs qui on un coût au niveau du transport, mais aussi au niveau des bêtes qui subissent un stress plus important lors de ce transport. La qualité de la viande peut s’en ressentir". Même son de cloche du côté de Michel Blaimont, artisan boucher de Jamioulx qui travaille en ligne directe avec Vincent Vandromme : "c’est compliqué parce qu’à Charleroi, on a l’habitude d’aller chercher les demi-carcasses au gré de nos besoins et de notre espace au frigo. La moitié en début de semaine et ensuite en fin de semaine. Là, ce sont des trajets plus longs, du temps, du carburant".