Beaumont : le repas du réveillon offert par leurs infirmières

Une initiative originale parmi d’autres en ce jour de réveillon de Noël. C’est celle de ces infirmières à domicile de la région de Beaumont au sud de Charleroi. Elles ont décidé d’offrir à leurs 37 patients actuels un repas pour le réveillon.

"Dans le contexte actuel du coronavirus, on ne pouvait pas se contenter du traditionnel cougnou qu’on offre à nos patients, explique Emilie Pierson, infirmière et responsable de "Soins à Domicile Beaumont". Du coup, on a décidé d’offrir un petit repas (entrée, plat, dessert) à tous nos patients pour leur apporter un peu de réconfort lors de cette soirée où beaucoup plus de gens que d’habitude seront seuls."

C’est le mari d’Emilie Pierson qui a tout cuisiné la veille avant de tout conditionner : "Moi, je ne suis pas infirmier mais juste le mari de l’infirmière, plaisante David Baddi. Mais pour l’instant, la charge de travail est telle que je me suis proposé pour aider toute l’équipe et cuisiner ces petits menus. Ensuite, il a fallu trouver une petite camionnette réfrigérante pour organiser cette tournée."

"C’est une évidence pour moi, de gâter un peu nos patients un soir comme celui-ci, estime Mélanie Duquesne, infirmière de l’équipe. La plupart de nos patients sont très seuls et encore plus pour l’instant. Pour certains, nous sommes la seule présence et on fait en quelque sorte un peu partie de leur famille. Et donc c’est un vrai plaisir de leur offrir ce repas."

Claudine Claus, elle, verra sa fille le jour de Noël mais le réveillon elle le fera seule. Du coup cette surprise de toute l’équipe qui la soigne est particulièrement appréciée : "Ce sont des filles formidables qui aiment leur métier mais aiment surtout les gens. Je ne sais pas comment les remercier, elles sont si gentilles. J’aimerais tellement les embrasser pour les remercier. Je sais qu’on ne peut pas pour l’instant mais ce sera pour plus tard, c’est certain."