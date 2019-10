Beaucoup plus de motards tués sur la route en 2019

Plus 91 % de motocyclistes tués au premier semestre 2019 par rapport à 2018, alors que le nombre d'accidents a diminué. Ces chiffres, c'est Vias, l'institut pour la sécurité routière qui les donne. Pourquoi cette explosion du nombre de morts ?

Le manque d'expérience de nouveaux motards plus âgés

Si plus de motards se sont tués sur la route dans la première moitié de l'année, c'est probablement par manque d'expérience nous explique Benoît Godard, le porte-parole de Vias, l'institut pour la sécurité routière. "Ce sont, pour une grande part, des automobilistes qui en ont eu marre des embouteillages et qui se sont tournés vers la moto. Ils ont sufisemment de confort financier pour se permettre d'acheter une moto, parfois de grosse cylindrée, et ils n'ont pas nécessairement la formation adéquate. On constate que 60% des motards tués ont plus de 45 ans. C'est le problème des 'motards sur le tard' qui croient qu'on peut conduire une moto comme on conduit une voiture ou un vélo alors que évidemment le comportement doit être totalement différent."

"Oui, c'est clair", nous confirme Jean-Marie Jorssen pour la Fedemot. "Ca fait quelque temps qu'on se rue sur les 125cc. Il n'y a pas besoin de nouveau permis ; si on a le permis B depuis deux ans ou obtenu avant 2011, ça suffit." Mais c'est dangereux estime-t-il. "Je pense que des formations post-pemis sont vraiment nécessaires si on veut réduire le nombre de victimes sur la route."

Au premier semestre 2018, sur tout le territoire de la Belgique, 23 motards se sont tués pour un total de 1406 accidents. En 2019, avec 63 accidents de moins, il y a eu 21 morts supplémentaires soit un total de 44 motards tués sur la route. En Province de Liège, le nombre de morts passe de deux à quatre, pour un nombre d'accidents qui augmente lui aussi de 112 à 137.