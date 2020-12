Beaucoup de réservations pour des menus de réveillon en petit comité

Fêter Noël et Nouvel an tout seul, à deux, à quatre? La perspective de ces fêtes en petits comités poussent certains à déjà envisager de déléguer la préparation des repas à des professionnels. Une formule qui permet à la fois d'éviter la cohue des courses de fin d'année et de soutenir les restaurateurs et traiteurs soumis à rude épreuve cette année.

Arnaud Molle est traiteur et restaurateur, il dévoile chaque année à la même date ses propositions pour les réveillons mais jamais il n'a connu une affluence des commandes aussi tôt dans le calendrier: "l'engouement est important par rapport à une année classique, ça fait déjà une bonne semaine que les commandes arrivent alors que d'habitude, c'est plutôt vers le 15 décembre".

Même constat pour Toni Verde, restaurateur à Mons. Les commandes sont arrivées plus tôt que d'habitude, "certains clients me les réclamaient déjà fin novembre". Des petites commandes évidemment, "pour deux, pour 4 maximum, on n'a pas de commandes pour 8, pour 10 comme les autres années". Logique? Par pour tous visiblement… Arnaud Molle nous confie qu'il a eu une demande pour 35 personnes. "J'ai refusé parce ce n'est pas légal et je ne veux pas le faire".

A côté des habitués de ces menus de réveillon, il y a ceux qui se lancent dans l'expérience. Stéphanie Delcourt et Zohra Djelloul-Mazouz, restauratrices à Mons, planchent sur leur menu de fêtes. Leur restaurant propose une cuisine à base de produits frais et leur établissement est traditionnellement fermé pendant les fêtes. La crise Covid les a amenées à se lancer depuis 6 semaines dans les plats livrés à domicile. Leurs clients fidèles , comme les nouveaux, demandent maintenant des plats de fêtes. "Je crois qu'habituellement, les gens qui aiment cuisiner préparaient des repas pour leurs proches, comme ils sont limités à de petits comités ils préfèrent se faire plaisir et soutenir en même temps des artisans, des commerces de proximité, c'est du win win social" explique Stéphanie.