Beau temps prévu pour la journée de la Forêt de Soignes ce dimanche 21 octobre

La Journée de la Forêt de Soignes se tiendra ce dimanche 21 octobre au Rouge-Cloître, aux cinq autres portes d'entrée de la forêt (Uccle-Boitsfort, Groenendael, Notre-Dame-au-Bois, Tervueren et La Hulpe), ainsi qu'en forêt. L'objectif de cette journée et de permettre au public d'aller à la rencontre des acteurs de la Forêt.

Un week-end ensoleillé pour une balade en forêt?

Les prévisions météorologiques sont optimistes pour ce week-end d'automne, grand soleil avec des température allant jusqu'à 19 degrés, l'occasion peut-être d'aller faire un tour en forêt. Et au programme de la journée, il y aura des animations, des visites, des activités variées autour des thèmes de la nature, du patrimoine, de l'art, du sport et des métiers. Les facettes connues et moins connues de la forêt seront mises en lumière, promettent les organisateurs.

Cette journée est une initiative de la Région de Bruxelles-Capitale, en lien avec la Flandre et la Wallonie.