Béa Diallo remonte sur le ring pour la bonne cause : "le sportif reprend toujours le dessus"

Douze ans après son dernier combat, Béa Diallo, ancien champion du monde de boxe remonte sur le ring ce samedi dans un combat baptisé "Fight for Africa" au Palais 12. Un combat pour la bonne cause contre son adversaire de toujours, le néerlandais Raymond Joval. Tous les bénéfices de ce gala, au cours duquel des jeunes professionnels combattront également, serviront à la création d’un centre de formation de métiers et de savoir-faire en Guinée et au Congo.

Depuis un peu plus d’une décennie, Béa Diallo n’avait plus enfilé une paire de gants. Il s’est consacré à la politique. Il est aujourd’hui premier échevin (PS) à la commune d’Ixelles. Alors la politique ne l’a-t-elle pas un peu ramolli ? On lui a posé la question. Béa Diallo était l’invité de la matinale de Viva Bruxelles ce vendredi.