Be Alert via géolocalisation : deux communes pilotes en Brabant Wallon

Be Alert, c’est ce système qui avertit les citoyens par SMS en cas d’urgence, telle qu’un accident industriel, des intempéries… Ce moyen de communication entre les autorités et la population a par exemple été utilisé plus de cent fois lors des inondations de juillet. Pour y avoir accès, il faut s’inscrire sur la plate-forme. Plus de 900.000 personnes ont déjà fait la démarche en Belgique.

Mais pour le test réalisé ce 7 octobre dans 133 communes, plus besoin d’être inscrits dans neuf communes pilotes. Elles testent l’envoi par géolocalisation, via les smartphones. En Brabant Wallon, il s’agit des communes de Court-Saint-Etienne et de Chaumont-Gistoux. "On envoie des SMS aux gens qui sont bornés sur les antennes GSM qui se trouvent sur le territoire de notre commune, indique Jean-Christophe Jaumotte, bourgmestre faisant fonction de Court-Saint-Etienne. Dans ces conditions, pas besoin d’être inscrit : ce sont les gens qui se trouvent sur le territoire au moment du test qui reçoivent le SMS".

Reste la question du respect de la vie privée lié à cette géolocalisation : les autorités sauront-elles par ce moyen où tout un chacun se trouve ? "La Commission de la vie privée a marqué son accord pour ce système, rassure Jean-Christophe Jaumotte. Quand le SMS est envoyé, les autorités ne savent pas à qui il l’est. Elles ne savent pas identifier après coup si vous étiez sur Court-Saint-Etienne ou pas quand le SMS est parti". En Brabant wallon, quasi toutes les communes sont affiliées au système Be Alert. Seules Braine-le-Château et Hélécine ne le sont pas encore mais les autorités locales nous ont confié que cela n’allait plus tarder.