Bavure à Molenbeek: le policier suspendu privé de liberté

Ce mercredi, la RTBF apprend que le policier à l’origine de la bavure survenue dans la nuit de lundi à mardi à Molenbeek a été privé de liberté et est actuellement entendu par le parquet. La zone de police de Bruxelles-Ouest a rédigé un procès-verbal pour coups et blessures et a validé la suspension du policier.

A l’origine de cette affaire, une vidéo qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. On y voit un homme maintenu à terre par un policier. L’intervention se déroule, selon des témoins, rue du Presbytère à Molenbeek-Saint-Jean.

Coups de pied et de poing

Un collègue arrive à bord de son véhicule d’intervention. Tendu, il bondit de la voiture et fonce sur le suspect pour lui asséner deux violents coups de pied au visage. Dans cette séquence filmée par un témoin depuis une maison voisine, on peut entendre le premier policier dire à son collègue « calme, calme, calme, calme ! », tout en posant sa main sur son tibia pour contenir ses réactions.

La vidéo dure moins d’une minute. Si le suspect est immobilisé et ne semble pas menaçant, il recevra encore des coups au visage. Rapidement, ils sont quatre policiers autour de lui. Un des agents lui enlèvera même ses chaussures et pour les balancer à la rue.

La vidéo ne mentionne ni le jour, ni la date de l’intervention. Mais selon nos informations et après confirmation de la part de la bourgmestre de Molenbeek Catherine Moureaux (PS), l’incident remonte à la nuit de lundi à mardi.

Les suites d’un cambriolage

Quant aux circonstances de l’intervention, le point de départ est un cambriolage survenu un restaurant situé sur le territoire de la zone de police Bruxelles-capitale-Ixelles. Trois individus à vélo sont signalés en fuite. Leur signalement est donné à la zone voisine de Bruxelles-Ouest. C’est une patrouille de cette zone qui finit par repérer deux des suspects et en interpelle un. Ce dernier est un jeune de 19 ans, connu pour 63 faits déjà entendus pour 37 vols qualifiés. Il a déjà été condamné à quatre reprises.

Suite à l’incident, l’individu a porté plainte contre le policier.

Inexplicable à nos yeux

Selon la zone concernée, sur 60.000 interventions annuelles, celle-ci dénombre une dizaine de plaintes pour violences policières. « C’est extrêmement rare », insiste Jacques Gorteman, chef de la zone Bruxelles Ouest. « Même si nous condamnons le geste du policier tout à fait inexplicable à nos yeux. »

L’agent de police n’était pas connu des services internes pour des faits de violence.