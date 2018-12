Baulers: en cinq ans, les vins du Chapitre se sont fait une place sur les tables de fête

Les Hautier sont donc passés du métier d'agriculteur à celui de vigneron. "C'est un métier différent, mais pas complètement à part, rassure Annie. C'est aussi une branche de l'agriculture. Les maladies qu'on retrouve dans la vigne, on les trouve également dans les grandes cultures. Mais nous avons dû apprendre la taille de la vigne et pas mal de choses sur le tas". Comme le processus de vinification, pour lequel ces néo-vignerons ont dû s'appuyer sur l'aide d'un spécialiste. Entre temps, Bertrand, le plus jeune fils de la famille a terminé ses études de viticulture et d'œnologie à Bordeaux.

Nous sommes à quelques kilomètres à peine du centre-ville de Nivelles. Au cœur du village de Baulers, la famille Hautier exploite la ferme du Chapitre depuis plusieurs décennies. La vigne est pour elle une histoire récente: "Nous avons planté notre premier vignoble en avril 2013, sur une prairie où il y avait des vaches dont nous nous étions séparés quelques années auparavant", raconte Annie, la maman. Spécialisés dans le blanc-bleu-belge, Annie et son mari ont souhaité se réorienter vers une activité que pourraient reprendre leurs enfants par la suite. Le vin s'est imposé d'emblée: "Nous aimons beaucoup le vin. Nous nous étions toujours dit qu'un jour, nous aurions de vignes, soit ici, soit ailleurs, poursuit-elle. Nous l'avons finalement fait ici car nos enfants étaient intéressés par la démarche. On travaille donc en famille".

Le Saint-Rémi, récemment récompensé d'un Coq de cristal - © S. Vandreck

Un Coq de cristal

Toutes les terres de la ferme sont à présent plantées et domaine compte aujourd'hui 44.000 pieds de vigne. Il produit une dizaine de vins différents, rouges, blancs, rosé et pétillant. L'activité est plutôt calme en cette période de l'année dans le vignoble, comme dans les chais, installés dans l'ancienne grange. ''C'est un peu la saison morte, confirme Annie. Dès qu'il fera bon, on continuera le prétaillage de la vigne, avant d'entamer la taille d'hiver définitive pour préparer le printemps prochain". La famille s'occupe donc plutôt à la commercialisation de ses produits, sur les marchés de noël notamment. Le domaine peut mettre en évidence le Coq de cristal qui a récompensé cet automne un de ses vins rouges, le Saint-Rémy. "Il nous faut attendre notre dixième année d'activité pour avoir un retour sur investissement. On voit aujourd'hui, au bout de cinq-six ans que ça ne se passe pas mal, mais tout n'est pas encore en production et nous devons encore attendre quelques années pour en vivre complètement".