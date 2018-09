Baudour : une nouvelle connexion ferroviaire pour favoriser le transport fluvial

A Baudour, c'est un investissement de huit millions d'euros qui a permis au chemin de fer d'arriver juste à côté des quais et donc des bateaux en attente sur le canal. L'objectif est de favoriser ce qu'on appelle le report modal : "c'est à dire le transfert de la route vers le rail ou la voie d'eau" nous explique Catherine Maheux, la directrice du POCA, le Port Autonome du Centre et de l'Ouest qui utilise ces quais. "Ici ça va être plusieurs centaines de milliers de tonnes de marchandises qui vont passer par ces nouvelles infrastructures, quand on sait qu'il y a plus ou moins vingt tonnes par camion cela fait évidemment beaucoup de camions en moins sur les routes" poursuit-t-elle. Et autant de CO2 consommé en moins pourrait-on ajouter, l'environnement bénéficie aussi de ces nouvelles stratégies de mobilité.

S'étalant sur un peu plus de 750 hectares, le parc d'activité de Ghlin Baudour se devait de disposer d'une infrastructure logistique de pointe et surtout d'un accès au réseau fluvial wallon. En effet, ce n'est un secret pour personne que nos routes sont saturées de camions et dans ce contexte ce sont toutes les habitudes de transport de marchandises des entreprises qui sont remises en question. Depuis plusieurs années déjà, la Région Wallonne a donc décidé de favoriser le transport fluvial comme alternative crédible au transport routier. Entre 2014 et 2019, cinq-cent millions d'euros ont d'ailleurs été débloqués pour améliorer, agrandir ou rénover le réseau des canaux wallons.

Une nouvelle connexion ferroviaire a été inaugurée ce vendredi aux quais de Baudour, près de Mons, avec l'arrivée du premier train de marchandises sur la zone de déchargement du zoning Ghlin-Baudour. Ce raccordement de quatre kilomètres permet dès à présent de connecter directement le futur Terminal de Baudour à la gare de Saint-Ghislain et donc in fine à l'ensemble du réseau ferroviaire belge et international.

Baudour : une nouvelle connexion ferroviaire pour favoriser le transport fluvial - © Tous droits réservés

Le transport routier de moins en moins compétitif

Historiquement, le transport fluvial avait pourtant été plutôt délaissé ces dernières années, jugé trop lent par de nombreuses entreprises il avait perdu en attractivité mais les choses ont bien changé comme nous le confirme Caroline Descamps, la directrice générale d'IDEA (Intercommunale de Développement Economique et d'Amenagement du Coeur du Hainaut) : "Au départ le transport routier est plutôt moins cher par rapport à la voie ferrée ou la voie d'eau, mais plus les routes sont congestionnées et plus le transport routier perd de son intérêt économiquement puisque vous avez vos camions et vos transporteurs qui sont bloqués. Et puis surtout, la réalité, le temps du business en entreprise aujourd'hui ce sont les 24 heures, en 24 heures mes marchandises doivent être en Allemagne, en Italie ou en France. Sur des autoroutes congestionnées vous n'avez plus cette réalité de terrain et la voie d'eau et le train doivent être dans les possibilités des entreprises pour être dans les temps fixés par le monde des affaires d'aujourd'hui".

Pour attirer les entreprises dans nos zonings, il est donc devenu essentiel de pouvoir proposer des accès à la fois à la route, à la voie ferrée et à une voie d'eau. Et le réseau fluvial wallon a des atouts, situé au coeur de l'Europe il fait le lien entre les trois grands corridors du transport maritime : la Mer du Nord bien sûr, mais aussi la Méditerranée et la Mer Baltique.