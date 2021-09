Baudour : NGK annonce un investissement supplémentaire de 19 millions d'euros

NGK CERAMICS EUROPE S.A. avait déjà annoncé investir 43 millions d’euros le 21 janvier 2021, pour le renouvellement d’importants équipements de procédés afin de soutenir la mise en œuvre de l’Euro 7, la norme européenne d’émission automobile.

L'entreprise va cette fois ajouter plus de 19 millions d’euros pour un processus supplémentaire avancé portant ainsi l’investissement total à plus de 62 millions d’euros.

Aux normes de l'Euro 7

Fondée en 1985 à Baudour, NGK CERAMICS EUROPE S.A., est la filiale belge de la société japonaise NGK INSULATORS, LTD. Elle est spécialisée dans la production de substrats en céramique utilisés dans la fabrication de pots catalytiques de véhicules automobiles. Une mise à niveau technologique de l'entreprise sera réalisée sur les trois prochaines années pour réussir le défi de l’Euro 7, dont la mise en place apportera les équipements et les connaissances les plus modernes, pour renforcer les dimensions économiques, sociales et écologiques de son activité.

Les défis climatiques et la prise de conscience sociétale de ces enjeux, conduisent à de nouvelles normes plus contraignantes et de nouvelles technologies. Ainsi, les véhicules atmosphériques et hybrides qui représentent la majorité des véhicules vendus en Europe, doivent continuer à réduire leurs émissions. La norme européenne Euro 7, avec une mise en œuvre attendue en 2025, représente un nouveau défi technologique pour l’industrie automobile européenne.

"L'investissement va ainsi nous permettre de réduire notre consommation énergétique de plus de 30%"

Pour y répondre, NGK CERAMICS EUROPE S.A. va réaliser un investissement très important sur le site de Baudour. Les équipements principaux seront remplacés par des équipements de dernière génération utilisant les technologies les plus modernes en termes de digitalisation, d’automatisation de procédés permettant ainsi une véritable transition énergétique et révolution numérique. "En terme d’emplois cet investissement va déjà permettre de maintenir le site, de pouvoir continuer à produire et de maintenir le même nombre de CDI sur le site de Baudour, donc environ 280 personnes", confie Simon Vlajcic, le Directeur Général du site de Baudour. "Actuellement, en plus des CDI, nous avons des contrats à durée déterminée et des intérimaires, ce qui, au total, fait 400 personnes."

L’objectif est de fabriquer des substrats en céramique plus performants, utilisés dans les pots catalytiques, et nécessaires à la mise en œuvre de cette nouvelle norme. "L'investissement va ainsi nous permettre de réduire notre consommation énergétique de plus de 30%", poursuit le Directeur Général, "mais également de réduire la production de C0² de plus de 30% parce que nous utilisons de gros fours qui utilise du gaz sur le site".