Baudour : le golf, un sport qui convient particulièrement bien aux seniors actifs

A 66 ans, Guy et Anne Jouret se sont inscrits à un cours de golf, un peu par hasard : "Nous étions en vacances dans un hôtel qui proposait une initiation au golf. On s'est laissé tenter car nous cherchions un sport à pratiquer en couple. Et ça nous a plu." De retour en Belgique, ils ont repris de plus bel leur entraînement. Car le golf peut s'apprendre à n'importe quel âge, selon Pascal Vermeersch, leur professeur : "Le golf est adapté à tout le monde, dans un état physique normal, avec deux jambes, deux bras et le même nombre de vertèbres. Bien sûr, il faut passer par une partie d'apprentissage et d'entraînement, surtout. La part de temps que le joueur va consacrer va déterminer le niveau du joueur." La spécificité du golf réside aussi dans le fait que l'on peut jouer en famille, selon Pascal Vermeersch, professeur : "Un grand-père peut jouer avec son petit-fils ou sa petite fille, la différence d'âge importe peu, la différence de niveaux non plus ni même la différence de sexe."

L'Association Francophone belge de Golf compte 25 000 adhérents. Et parmi eux, 63% sont seniors. Eric van der Schueren, le président du club du Mont-Garni, précise "On est senior à partir de 50 ans au golf. Dans notre club qui compte 470 membres, cela représente deux tiers des affiliés. Certes, ils ont plus de temps à consacrer à ce sport, mais leurs moyens financiers sont moindres qu'il y a quelques années. Nous proposons même de fractionner en mensualités leur cotisation. Il y a aussi des réductions pour les plus de 65 ans." Au Mont-Garni, il faut compter aux alentours de 1200€ par an pour les plus de 65 ans.

Mens sana in corpore sano

Un public choyé qui trouve plusieurs bénéfices à pratiquer cette discipline. "C'est un sport qui a l'avantage de se pratiquer dans un environnement naturel", c'est ce que recherchait ce couple. "Et puis, physiquement, ce n'est pas traumatisant. Ce n'est pas très énergivore sauf quand on est maladroit au début" constate Guy Jouret. Ajoutez à cela la marche qui permet aux seniors de maintenir leur activité physique, ainsi que l'aspect mental : "Il faut réfléchir à la stratégie que l'on adopte. Et pour les seniors vieillissant, il y a un aspect social. Ils vont retrouver au sein du club, une nouvelle famille, qui ne sera pas limitée à leur catégorie d'âge" ajoute leur coach.

Par contre, cela prend du temps. Impossible jusqu'ici pour ces jeunes pensionnés de consacrer 4 heures par séance à ce sport et ce, plusieurs fois par semaine. Au final, pas de regret pour Anne : "Quand on joue au golf, on ne pense qu'à ça. On se concentre sur la balle. On essaye de viser, de faire les bons mouvements. Et quand on a fini notre séance, on est un peu fatigué physiquement, mais on est reposé parce qu'on n'a pensé qu'à ça." Et puis, cela fait fonctionner les neurones aussi: "Il faut passer un examen théorique et pratique avant de pouvoir aller sur le green. On doit étudier le règlement du golf... parfois, on doit s'y reprendre trois ou quatre fois pour comprendre la règle." Restera ensuite à faire "swinguer" les clubs sur le green...