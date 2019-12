Bataille des Ardennes : place à la reconstitution pyrotechnique des combats à Hardigny

Ce dimanche signe le troisième jour des commémorations des 75 ans de la Bataille des Ardennes. Ce matin, place à la reconstitution des combats entre les Américains et les Allemands, à Hardigny. Les villages d’Hardigny et de Neufmoulin ont été le théâtre des terribles affrontements entre les unités de la Task Force Booth (US 9th Armored Division) et les éléments de reconnaissance de la 2.Panzer Division dans les premiers jours de l’offensive. Le sacrifice de ladite Task Force – ainsi que celui des deux autres Task Force Rose & Harper - ne fut pas vain vu qu’il permettra aux troupes aéroportées de la 101e de se préparer au choc qui allait suivre.