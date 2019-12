Bastogne commémore ce week-end les 75 ans de la bataille des Ardennes

Ce week-end, les Ardennes vont célébrer 3 jours de commémorations pour les 75 ans de la bataille des Ardennes, la dernière grande offensive de l’Allemange Nazie en Europe et le dernier sursaut d’Hitler qui a surpris les forces alliées.

Les cérémonies se dérouleront tout le week-end à Bastogne en présence de nombreux vétérans américains. Les derniers témoins vivants de cet épisode tragique de la seconde guerre mondiale. Ils seront une trentaine.

"Je suis déjà revenu 3 fois. La première fois c’était en 2008. C’est important de revenir pour se souvenir. Ça me fait me rappeler ce que j’ai fait", témoigne Joe Landry 95 ans venu du Massachussets. "Le plus mauvais souvenir que j’ai c’était de voir les enfants manger dans des gamelles sales. Je n’ai jamais vu de mauvais combats car j’étais conducteur de camion. Je montais les hommes au combat et je redescendais les corps des morts.

100.000 personnes sont attendues à Bastogne tout ce week-end, avant une grande cérémonie protocolaire lundi en présence de nombreux chefs d’États et de délégations étrangères.

