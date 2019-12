Bastogne, 75 ans : la bataille pour se loger

Bastogne s’apprête à vivre son week-end le plus chargé de l’année. Les cérémonies et les animations entourant les 75 ans de la Bataille des Ardennes vont attirer la grande foule, on attend plus de 100.000 personnes, dont de nombreux Américains. Ceux qui n’ont pas encore réservé leur logement devront avaler des kilomètres. "La plupart des hébergements de Bastogne sont complets, il faut effectuer 30 à 45 minutes de voiture pour trouver où se loger ce week-end. Concrètement, il faut aller jusqu’à Marche, Arlon, Houffalize ou Vielsalm" explique Coralie Bonnet, l’échevine du Tourisme de Bastogne. Dans sa ville, les hôtels et les gîtes sont souvent réservés de longue date. " De nombreux visiteurs de ce week-end sont des habitués et ils réservent leur logement d’une année à l’autre. Pour cette année, ils ont déjà leur chambre garantie depuis 2018 ".

Le bon plan : loger chez l’habitant

Si Bastogne se souvient chaque année de la bataille qui l’a rendue célèbre, l’édition 2019 est particulière, les trois-quarts de siècle provoquent un intérêt supplémentaire et la ville a mobilisé les habitants pour augmenter la capacité d’hébergement. "En octobre, nous avons lancé un appel aux Bastognards pour qu’ils mettent des chambres à disposition des visiteurs. Environ 150 foyers ont répondu positivement, la plupart du temps gratuitement d’ailleurs. Ce sont souvent des passionnés d’Histoire et ils sont ravis de partager cette passion. " Une démarche conviviale mais qui fait un peu tiquer les professionnels de l’hébergement. A la province du Luxembourg, on souligne que " le tourisme est une activité économique et il est préférable de faire la promotion du secteur Horeca, c’est ce que nous faisons en proposant un outil de consultation des places libres sur notre site www.luxembourg-belge.be, même si on peut comprendre des initiatives communales pour faire face à une affluence exceptionnelle. Cela dit, la Foire agricole de Libramont attire encore davantage de monde".

Bastogne, c’est comme la Normandie

Le public attendu à Bastogne ce week-end sera essentiellement constitué de Belges mais de nombreux visiteurs étrangers feront le déplacement. La ville connaît bien leur profil : " le contingent le plus important sera américain, il s’agit de passionnés, de reconstituteurs et bien sûr de vétérans ou de descendants des GI’s ayant participé à la fameuse bataille de décembre 1944. Les autres viendront de France, des Pays-Bas et un peu d’Allemagne. C’est le même public qu’aux commémorations du Débarquement de Normandie en juin. A ce propos, on l’ignore parfois mais la Batailles des Ardennes a été plus meurtrière que celle de Normandie". A Bastogne, les cérémonies, les reconstitutions et les spectacles se succéderont de ce vendredi 13 au lundi 16 décembre, jour précis où débutèrent les hostilités ardennaises il y a 75 ans. L’ensemble du programme est consultable sur le site internet www.bastogne75.com