Bassenge : tous mobilisés pour éviter l'expulsion à Abdu et sa famille

L’école primaire de Wonck, près de Bassenge, se mobilise pour Abdulazez. Sa famille, irakienne, vit sur la commune depuis 3 ans. Cependant la nouvelle est tombée : ils risquent d’être expulsés. Les enfants de l’école ont fait des dessins pour soutenir la famille. Abdulazez, veut rester parmi ses copains : " Ce sont mes amis, je l’aime et j’aime cette école".

Une chose est sûre, Abdulaziz est aimé par ses camarades de classe, les témoignages sont unanimes : " Il doit rester, c’est notre ami, qu’est ce qu’on va faire sans lui, s’il part ? En plus, il nous fait rire". Si les enfants souhaitent que Abdulazez reste pour les faire rire, ce n’est pas sans méconnaître la réalité du terrain : " Il ne doit pas retourner là-bas, il y a la guerre".

La guerre, c’est ce que la famille du petit garçon a fuit il y a déjà plus de 4 ans. Aujourd'hui la situation est tout autant instable. Pour l’instituteur de la classe de 3ème primaire, la nouvelle de la possible expulsion a fait l’effet d’un choc : " On a été prévenu par le groupe de soutien des démarches entreprises pour la famille d’Abdu. On s’est directement mobilisé pour pouvoir venir et être présent lundi". Les adultes engagés, les enfants aussi : "Et puis les enfants ont manifesté leurs envies de faire des dessins pour soutenir la famille et lui montrer tout leur amour pour ce petit garçon qui est devenu leur ami depuis 3 ans. Ensuite, on en a parlé encore avec les enseignants pour faire une pétition sur les réseaux sociaux. On essaie de continuer normalement comme si tout allait bien…" En plus, les enseignants ont rédigé une lettre pour manifester leurs soutiens.