Barwal : l’entreprise qui fabrique des barriques en chêne de bois wallon

Monter un tonneau de bois requiert du temps et de l’argent. Dans un premier temps, il faut choisir et acheter l’arbre sans en connaître les qualités, avant qu’il ne soit coupé. La plupart du temps, les variétés utilisées sont le chêne sessile, et/ou le chêne pédonculé. Pour être choisis, les arbres doivent répondre à certaines conditions. Une fois les arbres minutieusement choisis par Geoffroy Hontoir, ils sont envoyés par camion à la scierie Hontoir de Faux-les-Tombes et sont ensuite coupés en rondins de bois, appelés grumes.

On cherche la crème de la crème des arbres

En Belgique, il n’existe à l’heure actuelle, aucune tonnellerie. Pour poursuivre la fabrication du tonneau, les deux entrepreneurs ont donc dû faire appel à “la Tonnellerie de Champagne”, située au nord de Reims. Jérôme Viard, responsable de la tonnellerie de Champagne, vient ainsi sélectionner les bois dont il aura besoin pour poursuivre la fabrication du tonneau en France. "On cherche des chênes multicentenaires, des arbres imposants, assez étoffés. On cherche des arbres droits de fil, sans nœuds. On cherche la crème de la crème des arbres" explique Jérôme Viard, directeur de la tonnellerie.