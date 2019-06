Bart De Wever invite pour la troisième fois le Vlaams Belang en vue de trouver une majorité en Flandre

Rapprochement entre le Vlaams Belang et la N-VA ? - JT 19h30 - 04/06/2019 Deuxième round des discussions entre la N-VA de Bart de Wever et le Vlaams Belang. On ignore pour l'instant si cette deuxième invitation sera suivie d'une troisième entre la N-VA et le parti-d'extrême droite, le Vlaams Belang. Les deux partis se sont fort rapprochés depuis le début de la campagne.