Barry: quand l'école veille à ce que mange nos enfants, il y a de la découverte dans l'air

"La cantine c'est pas bon, tout est industriel", un instituteur de l'école de Barry, Monsieur Ronald, en a eu marre d'entendre ces critiques. Il a donc transmis les menus de la cantine à une ancienne maman d'élève.

Toutes les recettes et tous les menus ont ainsi été revus et corrigés avec l'aide d'une nutrithérapeute. Au réfectoire, les premiers installés sont les maternelles, et ils savent bien de quoi ils parlent "On mange des tomates et du poisson, et du riz" avance sans hésiter une première petite tête blonde.

Côté cuisine, Stéphanie s'active. Cela fait maintenant un an qu'elle a totalement revu ses recettes et ses méthodes "avant, les poissons étaient préparés à la poêle avec de la margarine ou des produits similaires, aujourd’hui, quand je prépare du poisson, c’est à l’huile d’olive et au four, idem pour les légumes, je les prépare également à l’huile d’olive. Côté tomates, fini les bocaux, le concassé de tomates je le prépare moi-même avec de petits légumes, j’ai tourné le dos aux préparations industrielles".