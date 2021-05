Barry : c'est le beurre de la ferme du Buis qui a décroché la médaille d'or au Concours provincial

Ce mercredi 26 mai, la Province de Hainaut organisait sa 3e édition du Concours de Beurre de ferme au lait cru non salé. Cette année, ce sont Véronique et Pierre Cossement, producteurs à la ferme du Buis, basée rue Bois de la Haye, n°2 à Barry qui montent sur la plus haute marche du podium.

Particularité, c’est à l’initiative de la Province de Liège et en concertation avec les provinces wallonnes que ce concours a vu le jour. Il vise donc à la promotion du beurre fermier au lait cru non salé produit en Wallonie. Les lauréats provinciaux participeront donc à la finale interprovinciale qui se tiendra le 4 septembre 2021 lors de la Foire agricole de Battice à Liège.

Cette année, à l’échelon de notre Province, ce sont vingt beurres hainuyers qui ont été présentés. Les membres du jury composé de professionnels de la restauration et des circuits courts ou simplement des amateurs de produits locaux, ont goûté à l’aveugle et ont noté individuellement. Dans le trio de tête, on trouve, en troisième position, la Ferme de Scoumont à Seneffe. La seconde place revient à la Ferme Quaghebeur à Saint-Symphorien, et, nous l’avons évoqué plus haut, c’est la Ferme du Buis à Barry qui remporte la médaille d’or.