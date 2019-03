Barbier et coiffeur de classe mondiale à Montigny-Le-Tilleul

Il est dans le top 60 et aimerait passer parmi les premiers dans les prochains jours. Kevin Ciarrochi a son salon de coiffure pour hommes à Montigny-Le-Tilleul. Et si tout va bien, il pourrait s'envoler pour New-York pour atteindre la finale d'un des plus grands concours internationaux.

Ambiance hipster, barbes, bretelles et tatouages. Kévin est penché sur la capillarité d'un client. Ici, c'est lui le patron avec plusieurs employés. Et il trouve encore le temps de préparer les concours internationaux. "Il faut trouver le bon modèle et en fonction du modèle, le bon look, la tendance de demain, ce qui fera l'homme de demain. Et ensuite s'organiser avec un photographe professionnel, une maquilleuse, etc. Et une fois que le shooting est fait, le plus dur c'est de sélectionner LA photo qui va faire mouche."