"Balance ton agro": des témoignages d'abus sexuels à la faculté d'agronomie de Gembloux

Le campus universitaire gembloutois n'a pas échappé au mouvement #BalanceTonPorc. Après l'Université Catholique de Louvain et l'Université Libre de Bruxelles, la parole des victimes d'agression sexuelle se libère maintenant à la faculté d'Agro-Bio Tech, qui fait partie de l'Université de Liège (ULiège).

Des étudiantes à Gembloux ont créé une page Instagram pour dénoncer les actes de violences sexistes et sexuelles sur le campus. L'initiative s'inspire des groupes "Louvain-La-Meute" et "Balance ton folklore", qui publient des témoignages d'abus sexuels dans les milieux estudiantins de Louvain-La-Neuve et de Bruxelles.

De son côté, "Balance ton agro" a déjà publié une quinzaine de témoignages anonymes depuis avril 2021. Ils évoquent des cas de soirées estudiantines mais aussi des situations au sein même de l'université.