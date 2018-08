Baisieux: un projet européen pour recenser les mollusques de nos cours d'eau

Dans le cadre d'un projet inter-région, le Parc Naturel des Hauts Pays en collaboration le Contrat de Rivière Haine et deux partenaires français sont en train d'établir un inventaire d'espèces et organismes vivant dans des cours d'eau à fort courant. L'objectif de ce projet est la préservation et la restauration d'habitats et de niches écologiques en faveur d'un type de mollusque (la mulette épaisse ndlr) que l'on retrouve notamment dans la Grande Honnelle. Un recensement est d'ailleurs en cours.

A l'aide d'un aquascope, une sorte de grande loupe qui permet de regarder sous le niveau de l'eau sans les reflets du soleil, Elodie, François et les autres scrutent les fonds de la Grande Honnelle à la recherche d'un mollusque bien spécifique: la Mulette épaisse et d'en recenser les individus. "On s'intéresse à cette espèce parce qu'elle est en voie d'extinction." explique Elodie Boutique, coordinatrice du Contrat de Rivière Haine. "On aimerait donc bien avoir une connaissance de la population pour voir s'il convient de mettre en place des actions pour la préserver ou renforcer sa présence."

Si cette espèce est menacée, c'est en partie dû à son environnement. "La mulette épaisse est assez sensible à la qualité de l'eau." détaille la coordinatrice. "Quand on a un apport de particules dans le cours d'eau, celles-ci vont se mettre sur le fond, dans les petits espaces entre les cailloux et les graviers. Cela empêche donc l'espèce de faire son cycle de vie correctement." regrette-t-elle.