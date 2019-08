Baignade interdite à la Marlette à cause de micro-organismes

Il est interdit de se baigner au plan d’eau de la Marlette, à Seneffe ! Une décision qui est tombée ce lundi, suite à la découverte d’entérocoques intestinaux et d’echerichia coli dans les eaux de baignade. La quantité retrouvée est 2 à 3 fois plus importante que ce qui est admis. Ces résultats surprenants, que personne ne s’explique, ont été obtenus suite à un contrôle de qualité réalisé par le département de l’Environnement et de l’Eau du Service Public de Wallonie. Le plan d’eau de la Marlette fait en effet partie des 21 lieux accessibles aux baigneurs officiellement reconnus par la Région Wallonne, et à ce titre, les contrôles des eaux de baignade y sont très réguliers. La Marlette est du coup fermée aux baigneurs jusqu’à nouvel ordre, mais les activités de kayak, de voile et d’aviron peuvent se pratiquer normalement. Une info de la Dernière Heure.