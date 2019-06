Baignade dans le Bois de la Cambre: la Ville de Bruxelles donne son feu vert

La décision est désormais officielle : les Bruxellois pourront se baigner dans l’étang du bois de la Cambre. Ce jeudi, le Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles a donné son feu vert. Comme déjà annoncé, l’étang sera ouvert à la baignade lors d’un weekend en juillet, celui des 27 et 28 juillet prochains. "En cas de mauvais temps, nous avons prévu un weekend de rattrapage, celui des 17 et 18 août", précise Zoubida Jellab (Ecolo), échevine des Espaces Verts.

La Ville de Bruxelles assure donc avoir pris toutes les garanties en vue de cette expérience unique. En mai dernier, des inquiétudes avaient été exprimées lors du conseil communal. "Les Bruxellois pourront se baigner en toute confiance et en toute sécurité dans un cadre verdoyant et naturel", précise Zoubida Jellab. "Nous contrôlerons la qualité de l’eau jusque la veille. Nous nous réjouissons donc de pouvoir proposer cette initiative aux habitants, petits et grands."

Gratuit sur inscription

La RTBF en sait d’ailleurs un peu plus sur les modalités pratiques. L’accès à la baignade sera gratuit mais sur inscription préalable (ouverture dès le mois de juillet). La zone sera d’ailleurs limitée à une portion de l’étang.

C’est l’ASBL Pool is cool, qui tente de promouvoir la baignade publique en plein air à Bruxelles, qui a été chargée de mettre sur pied le weekend des 27 et 28 juillet. "La zone de baignade est située côté est, derrière le chalet, le long de l’avenue de la Sapinière", explique Paul Steinbruck de Pool is cool. "Cette zone mesure 25 mètres sur 25. C’est assez large à première vue mais nous limiterons l’accès à 50 personnes maximum simultanément, ce qui permet un encadrement adéquat avec la présence de maîtres nageurs." Dans la zone de baignade, la profondeur de l’eau est comprise entre 1 mètre 20 et un mètre et demi. "Ce n’est pas la profondeur d’une piscine traditionnelle mais c’est suffisant pour une expérience ludique."

50 personnes simultanément

L’étang sera accessible de 12h à 18 h. Sur place seront prévus des douches et des vestiaires.

Rappelons que deux autres étangs bruxellois seront également accessibles dès cet été à la baignade, répondant ainsi à l’appel de la ministre régionale sortante de l’Environnement Céline Frémault (cdH). Le premier des étangs concernés est situé à la Pede, à Anderlecht les 19 et 20 juillet. Le troisième étang choisi pour cette expérience est celui des Pêcheries à Watermael-Boitsfort, les 3 et 4 août.

A noter qu’à l’issue de ces trois weekends, un bilan sera tiré quant à leur succès mais aussi la pertinence des différentes localisations.