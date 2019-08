Bagarre entre deux familles à Schaerbeek : les neuf personnes interpellées ont été relâchées

Le parquet de Bruxelles a fait savoir en fin de journée que les neuf personnes interpellées hier ont été relâchées après leur audition ce vendredi.

La police locale de la zone Bruxelles Nord (Schaerbeek, Saint-Josse, Evere) était intervenue jeudi matin pour séparer deux familles syriennes sur le point d’en venir aux mains. Les individus étaient armés de bâtons et de battes de base-ball.

"Jeudi, la zone de police Bruxelles Nord a été appelée pour une bagarre impliquant un grand nombre de personnes sur la rue Royale-Sainte-Marie et la place Lehon à Schaerbeek", a détaillé vendredi soir la porte-parole du parquet Stéphanie Lagasse. Plusieurs patrouilles de police ont été dépêchées sur place. "Il s’est avéré qu’elles sont intervenues juste à temps, avant que la bagarre n’éclate. Les groupes étaient armés de bâtons et de battes de base-ball", a-t-elle poursuivi. Plusieurs individus se sont enfuis à son arrivée mais la police a réussi à interpeller neuf personnes. "Elles ont été entendues et libérées", a signalé la porte-parole. Une enquête est à présent en cours pour éclairer les circonstances exactes des faits et les raisons pour lesquelles ces personnes se sont rassemblées. Selon le bourgmestre de Schaerbeek, Bernard Clerfayt, plusieurs affrontements ont eu lieu ces derniers jours entre les deux familles et la police avait déjà dû intervenir pour apaiser les esprits.