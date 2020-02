Bagarre de quartier entre jeunes à Quaregnon

Une bagarre entre jeunes s'est produite vendredi soir à Quaregnon, près de Mons. Les protagonistes ont lancé des pierres contre une maison. Les raisons de leur acte restent à déterminer.

La bagarre a eu lieu vers 19h30 dans le quartier de Monsville. Des pierres ont été lancées en direction d'une habitation et quelques véhicules ont été touchés par les projectiles.

Le bourgmestre de Quaregnon Jean-Pierre Lepine (PS) a confirmé les faits, tout en soulignant qu'il n'y avait eu aucun tir, aucune arme exhibée et aucune interpellation. "Je ne nie pas les faits mais je veux souligner que, quand les policiers sont arrivés sur les lieux, les jeunes concernés n'y étaient plus", a-t-il indiqué. "Des véhicules ont certes été touchés par des projectiles, ce qui est répréhensible. Nous mènerons une enquête. On ne connaît pas les raisons qui ont conduit les jeunes à lancer ces pierres sur la maison."