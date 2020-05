Bagarre autour de la fermeture totale du Bois de la Cambre aux voitures

Cette pétition en ligne intitulée "Non à la fermeture totale du Bois de la Cambre" a été initiée par la cheffe de groupe MR au conseil communal d’Uccle, Diane Culer, et par la député bruxelloise Aurélie Czekalski, qui est également vice-présidente du MR ucclois.

Une réunion pour tenter de trouver un accord

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles va justement recevoir ce mardi son homologue de Uccle, ainsi que la ministre régionale en charge de la mobilité. Une réunion programmée en début d'après-midi pour tenter de trouver un accord qui plaise tout le monde.

A noter qu'à côté de la pétition du MR ucclois, une autre pétition circule en ce moment pour demander, elle, le maintien de la fermeture du Bois aux voiture. Nous nous sommes rendus dans le quartier de la Chaussée de Waterloo, une artère congestionnée par la circulation automobile à certaines heures de la journée et directement voisine du Bois de la Cambre. Des commerçants et certains riverains estiment que c'est justement à cause de cette fermeture que le nombre de voitures explose ici. Alors que pour d'autres habitants, la fermeture du Bois est un vrai plus en terme d'espace, notamment pour favoriser une autre mobilité. Ecoutez les uns et les autres dans ce reportage :