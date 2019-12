Baby-Stop : une crèche à moindre coût pour pouvoir se former à l'ASBL Isocèle

Ce soir, les animateurs de Viva for Life prendront place dans le cube à Tournais pour une semaine. De quoi rappeler que les aides financières sont une nécessité pour beaucoup d’infrastructures. A Verviers, l’ASBL Isocèle propose de concilier insertion professionnelle et vie de famille avec la crèche Baby-Stop, ouverte aux enfants et familles précaires.

Le service accueil un public qui dispose au maximum du certificat secondaire inférieur. Plus de la moitié des familles qui y sont accueillies ont des revenus très faibles, aux alentours du seuil de pauvreté.

Parmi les mamans stagiaires qui bénéficient de la crèche, Amandine :" La crèche me permet d’être en contact avec mon fils. Puis ici, en cuisine, on fait beaucoup de bio. Mon fil a une alimentation variée et ça lui permet de voir d’autres enfants". Les tarifs ne sont pas donnés par la crèche mais par l’ONE : " Les tarifs sont réduits, mais dans une autre crèche, je n’aurai pas les moyens de faire garder mon fils tout en pouvant me former".

Un autre souci en toile de fond : les places en crèche se font rares. Ne pas savoir se libérer pour pouvoir se former, c’est une condamnation au chômage et la situation précaire qui l’accompagne. Par ses services, l’ASBL Isocèle et sa crèche Baby-Stop permettent de quitter ce cercle vicieux. A quelques pas de son fils, Amandine suit une formation en cuisine collective. Seulement, pour faire fonctionner l’institution entre insertion professionnelle et garde d’enfants, il faut de l’argent.