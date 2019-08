Aywaille : incendie dans un immeuble à appartements

Ce mardi matin, une personne est décédée dans l’incendie d’une villa divisée en appartements, avenue François Cornesse, à Aywaille. La victime est un homme d’une trentaine d’années. Apparemment, le feu aurait pris dans son logement. Les autres occupants du bâtiment ont pu sortir à temps

Les pompiers ont été appelés un peu avant 6 heures du matin. Une vingtaine d’entre eux étaient mobilisés venus des casernes de Verviers et d’Aywaille notamment. La cause de cet incendie reste inconnue. Des ambulances et un hélicoptère ont également été dépêchés sur les lieux.

Une cellule d’accompagnement va être mise en place par les autorités communales et le CPAS pour trouver un logement provisoire à la dizaine de personnes qui occupaient cette villa.