Awans: un accord a été trouvé pour désengorger la N3

C’est un peu un dossier "monstre du Loch Ness" qui pourrait trouver un aboutissement à Awans... C’est La Libre Belgique qui l’annonce : le collège communal a en effet trouvé un accord pour désengorger la nationale 3.

Cet accord, c’est avec un des promoteurs des lieux, la société Awans Invest. Il s’agit de construire une nouvelle voirie, non rectiligne, reliant les différents pôles commerciaux proches de la nationale 3.

Cette nouvelle route, entre Ikea et le Hubo, pourra être rejointe par les clients du centre du Roua, via un rond-point. Des trottoirs et des chevrons pour la mobilité douce sont aussi prévus.

Quant aux camions, ils ne pourront pas emprunter cette nouvelle voirie. De leur côté, les riverains n’ont pas été oubliés : des haies et des merlons sont prévus pour les protéger du bruit.

Il y a donc un accord du collège communal, mais il reste plusieurs étapes à franchir. Après le dépôt de la demande de permis, il y aura tout d’abord une enquête publique de 30 jours. Le conseil communal abordera aussi ce dossier le 29 juin prochain.

Et puis, si tout se passe bien, un permis pourrait être délivré fin septembre. Viendra alors le temps des travaux pour une voirie qui pourrait être terminée au printemps 2019.