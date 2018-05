Awans et son univers impitoyable: d'abord évincés du PS, les voilà réhabilités…

D'après nos confrères de la DH et la Libre Belgique, l’échevin Dominique Lugowski et l’ancien bourgmestre André Vrancken sont à nouveau sur la liste socialiste d’Awans. Au lendemain de leur éviction du parti pour les futures communales d’octobre, ils en appelaient à la sagesse de la Fédération… Visiblement, ils savaient ce qu’ils disaient.

72 heures seulement après la décision de l’USC, revoilà le duo réhabilité par les instances du parti.

André Vrancken sera le dernier de cordée, exigence de la Fédération ; et Dominique Lugowski réintègre la liste. Il faudra désormais lui trouver une place.

Dominique Lugowski voulait la troisième place que se disputent déjà Maurice Baldewyns et Luc Tosquin (enfin, surtout Maurice Baldewyns). On parle au mieux dès lors de la septième. Suffisant pour l’intéressé et son comparse ?

"On nous impose leur présence mais sans leurs exigences. Je prends acte de la décision de la Fédération à laquelle je n’ai pu participer”, souligne Thibaut Smolders, la tête de liste PS qui veut se prémunir de toute mauvaise surprise. "Nous avons toujours annoncé que nous avions une équipe unie et je m’efforcerai de présenter un collectif à l’électeur. Pour ce faire, chaque membre de la liste devra signer une charte de bonne conduite. Nous avons un réel projet pour Awans, qui doit dépasser les querelles de personnes."

La réunion du 4 juin risque donc d’être animée puisqu’il y sera question de la liste. Isabelle Ramakers devait être deuxième. La Fédération y a imposé Valérie Chalseche, la directrice financière du CPAS de Seraing. L’ombre d’Alain Mathot n’étant jamais bien loin… Et ce n’est pas André Vrancken, qui fait la girouette depuis des mois, qui dira le contraire.