Avez-vous vu passer les brebis entre Mont-Godinne et Yvoir ?

Evènement insolite ce jeudi du côté d’Yvoir (Province de Namur) : une cinquantaine de brebis ont entrepris une "transhumance" entre leur pâturage d’été et leur bergerie hivernale. Une initiative de Muriel Havenne, créatrice de "la Bergerie d’Emilie", qui produit notamment du fromage artisanal de brebis. Avec cette marche de 5 km à travers champs, bois et villages, qui rappelle les anciennes pratiques pastorales, la bergère souhaitait en fait remercier les donateurs qui lui ont permis de récolter 12.000 € via un crowdfunding.

"Après 10 ans en Savoie, je suis revenue en Belgique il y a 7 ans, et je me suis installée du côté de Maredret", explique la bergère. Il y a quelques mois, elle a remporté un appel à projet lancé par la commune d’Yvoir, ce qui lui permet aujourd’hui de faire paître ses ovins sur un terrain communal de 13 hectares situé à Mont-Godinne. Son projet est d’y construire une nouvelle bergerie-fromagerie bio, autonome énergétiquement et axée sur le circuit court. D’où la levée de fonds. "Les deux premiers paliers du crowdfunding sont déjà atteints. J’ai les moyens d’acheter une fromagerie d’occasion et un lave-vaisselle, ainsi que de forer un puits." Muriel Havenne espère cependant récolter encore quelques deniers afin d’être autonome en électricité via l’installation de panneaux photovoltaïques.