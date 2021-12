Avez-vous reçu dans votre boîte aux lettres cet étrange folder émanant soi-disant de l’Agence du médicament ?

Comme certains citoyens de Martelange, vous avez peut-être reçu ces derniers jours dans votre boîte aux lettres un folder distribué en porte-à-porte : une demi-page A4 découpée à la main, mise en page chargée avec un QR code et une adresse URL, le tout siglé AFMPS (l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé). Il invite les citoyens à suivre l’adresse web indiquée (ou le QR code) pour se rendre sur une enquête en ligne pour signaler des effets indésirables du vaccin contre la Covid-19. Ce folder n’émane pas de l’Agence fédérale des médicaments.

"Nous vous confirmons que l’AFMPS n’est pas à l’origine de ce folder. L’AFMPS est au courant de la distribution de ce folder via différents signalements. L’auteur/éditeur responsable est inconnu", nous explique Ann Eeckhout, responsable communication à l’AFMPS.

Le lien renseigné sur le toutes-boîtes et le QR adjacent renvoient bien vers une enquête officielle de l’AFMPS, mais le message inscrit sur le folder est erroné.

"Le message véhiculé dans ce folder n’est pas correct et risque fortement d’engorger inutilement notre division Pharmacovigilance chargée d’examiner toutes les notifications reçues. L’AFMPS demande de notifier prioritairement les effets indésirables graves et tout effet indésirable inattendu (non repris dans le résumé des caractéristiques du produit – RCP)".

L’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé invite donc bien les citoyens, et cela, depuis le début de la campagne de vaccination, à notifier les effets indésirables graves ou non répertoriés. Il n’est par exemple pas nécessaire de signaler une douleur à l’endroit de l’injection ou un léger mal de tête. Ce sont des effets indésirables connus et couramment observés.

"L’AFMPS examine actuellement les possibilités juridiques qui s’offrent à elle pour demander la suppression du lien mentionné sur le folder".