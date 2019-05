Avec ses nouvelles installations, Mont-Saint-Guibert est devenue la capitale du sport US en Belgique

Un joyau sur lequel lorgnent tous les amateurs de sports américains, comme Stanislas Sobieski, président des Phoenix, le club de baseball local, qui avait dû s'exporter il y a bientôt cinq ans hors de ses bases. Le coupage de ruban qui a eu lieu hier (mardi) représentait dès lors un gros soulagement.

« Premièrement, c'est la fin de cinq années de galère ! Après avoir été évincé de nos installations, on a longtemps cherché des solutions, jusqu'à trouver une commune prête à écouter notre projet. De fil en anguille, cela a apporté de la stabilité dans le club. On avait perdu beaucoup de nos affiliés après l'éviction. Avec les adultes, on est constamment en déplacement depuis près de deux ans. Notre équipe 1ère joue d'ailleurs sur Anvers tous les weekends. Cela fait long. Ici, on peut désormais avoir un »chez nous« … Et quel »chez nous« ! Globalement, ce sont les plus belles infrastructures du pays ! Cela nous permet d'envisager l'avenir tout autrement. »

Le club compte actuellement 120 membres. Stanislas Sobieski espère monter le nombre d'inscriptions à 150 rapidement.