Avec "rénolution", le gouvernement bruxellois veut rendre les primes régionales plus accessibles

L’accès aux primes régionales Energie et Renovation devrait bientôt être plus simple © homegrade.brussels

Il sera bientôt plus facile de bénéficier des aides pour rénover son logement et de le rendre plus écologique. Le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi dernier en première lecture, le lancement de la prime "Renolution", qui fusionne les primes Rénovation, Façades et Energie. Il faut dire que le régime de primes en vigueur pour le moment est assez compliqué.

Un dispositif trop complexe qu’il fallait moderniser

Il existe actuellement deux régimes différents, l’un pour octroyer une prime Energie (dont l’objectif est d’améliorer la performance énergétique du logement) et un autre pour la prime Rénovation et Façade. Ce dernier, plus complexe, exige de remplir un long dossier et les primes y sont réservées aux propriétaires occupants et octroyées souvent après un long délai.

Le gouvernement bruxellois a donc voulu simplifier le dispositif et fusionner les deux primes : la prime "Rénolution" est crée. Elle devrait être opérationnelle en mars prochain sur base des factures datées à partir du premier janvier 2022.

Concrètement, qu’est-ce que cela change ?

Le nouveau dispositif devrait être beaucoup plus simple. On peut y avoir accès via un site internet unique et toute la procédure se fait en ligne. Le Bruxellois s’identifie et indique s’il est propriétaire, locataire, commerçant. Il peut ensuite avoir directement un aperçu des aides dont il peut bénéficier. Tout le monde peut les demander. Les personnes aux revenus les plus faibles toucheront des primes plus importantes. Les budgets ont également été augmentés. On passe d’une enveloppe de 32 millions d’euros en 2021, à un montant de plus de 53 millions pour 2022.

Un soutien pour l’accompagnement de vos projets de rénovation

Pour conseiller sur les primes et sur les travaux à réaliser, l’organe bruxellois maintient également un accompagnement dans le processus de rénovation. Le site internet https ://homegrade.brussels/ devrait vous aider à y voir clair.